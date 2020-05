Vigevano, aggressione in strada San Marco: interviene la polizia

Questa mattina (venerdì) gli agenti del Commissariato di Vigevano sono intervenuti poco prima delle 11 in strada San Marco, a Vigevano, dove una persona è rimasta ferita, parrebbe in seguito a una lite degenerata. La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano, che ha soccorso un uomo di 51 anni, trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano.