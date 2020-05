Vigevano: rifacimento pavimentazione in via Merula, cantiere da mercoledì 3 giugno

Partiranno mercoledì 3 giugno i lavori di rifacimento della pavimentazione in via Merula, a Vigevano. Il cantiere dovrebbe durare un mese e mezzo, interessando soprattutto il lato destra della carregiata nel senso di marcia. «Sarà sempre garantita la viabilità pedonale su entrambi i lati, ad eccezione di quella veicolare dei passi carrai, di volta in volta interessati dai lavori – fanno sapere dal Comune – Sul lato sinistro di Via Merula sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per l'intera durata dei lavori. La via G. Silva sarà chiusa al transito veicolare all'incrocio con via Merula, pertanto i residenti ed i negozianti della stessa, dovranno uscire verso via Caduti della Liberazione e potranno svoltare a destra verso via San Francesco, per poi procedere regolarmente la marcia verso via Cesarea o via Merula».