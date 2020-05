«Votiamo palazzo Saporiti "luogo del cuore" Fai»

Bastano un paio di minuti su internet per votare Palazzo Saporiti come "Luogo del Cuore" del Fai. La storica sede del liceo Cairoli è attualmente al 14esimo posto (con quasi 1600 voti) nella classifica del censimento del Fondo Ambiente Italiano, iniziativa giunta alla decima edizione. Il dirigente del liceo Cairoli, Alberto Panzarasa, ha lanciato un appello sulla pagina Facebook dell'istituto superiore: «Riteniamo che pochi luoghi possano essere definiti “luogo del cuore” quanto l’edificio che ospita il nostro Liceo. È un palazzo storico, prossimo a una piazza straordinaria e sede di una scuola che accompagna la storia della città da 130 anni: ogni cittadino ha in esso ricordi indimenticabili. Vi chiediamo di sostenerci in questa campagna che potrebbe portare finanziamenti all’Istituto, con i quali nuovi spazi del Palazzo potrebbero essere riqualificati».

Per votare: https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/?fbclid=IwAR109lDMJkoDWYhNtDEVmpMwb-wahs-eM5d0Us4Of97nTm68mt1dNOfR9-Y