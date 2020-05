Vigevano, scontro auto-furgone in corso Milano

Saranno le forze dell’ordine a dover accertare le eventuali responsabilità alla base dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio (venerdì) intorno alle 17,30 in corso Milano a Vigevano. I veicoli coinvolti sono un furgone Ford Transit e una Mercedes Classe A, su cui viaggiavano due uomini di 39 e 50 anni. Ferito il conducente dell’auto, trasportato in codice verde al pronto soccorso della clinica Beato Matteo per accertamenti; le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.