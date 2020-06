Covid-19, in Lombardia il virus rallenta

Rallenta ancora il contagio nelle ultime 24 ore. In Lombardia i nuovi positivi sono stati 210 mentre i decessi registrati sono stati 33 per un totale di 16.112. Il rapporto tra i tamponi effettuati e i positivi è oggi all’1,7%. A Milano città i nuovi positivi sono stati solo 13. I guariti sono 51.860 (+990). In provincia di Pavia i nuovi contagi sono 10.

In Italia i guariti sono oggi complessivamente 157.507 (+1.874). In terapia intensiva i ricoverati sono 435 (-15); di questi 170 sono in Lombardia. I ricoverati con sintomi sono 6.386 (-293) mentre in isolamento domiciliare ci sono 35.253 persone (-1.308). In cinque regioni non si sono registrati nuovi positivi.