Gropello, cocaina nei campi: due denunciati

Due cugini albanesi di 23 e 31 anni sono stati denunciati per spaccio dai carabinieri di Garlasco che li hanno individuati nelle campagne di Gropello. Mercoledì sera i due sono stati sorpresi dai militari mente stavano recuperando un contenitore di vetro, nascosto nella vegetazione, che conteneva 15 grammi di cocaina suddivisa in 19 dosi, oltre ad un bilancino di precisione. I carabinieri hanno stabilito che la droga era stata nascosta in precedenza dai due con l'obiettivo di essere recuperata in un secondo momento per procedere alla cessione ai clienti della zona.