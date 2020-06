Vigevano, movida: i controlli dei carabinieri

Dieci esercizi commerciali e tre violazioni amministrative. E' il bilancio dell'attività di controllo effettuata dai carabinieri nel fine settimana. In particolare i militari del tenente colonnello Emanuele Barbieri hanno contestato una violazione nei confronti di un esercizio etnico che non ha rispettato il divieto di vendita di alcolici da asporto dopo le 22. Due altre violazioni sono state contestate ad altrettanti esercizi commerciali per il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia di Covid-19. Ad entrambi è stata disposta la misura accessoria della chiusura. Nel complesso sono state controllate 80 persone, 19 delle quali sono state sanzionate per il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia.