Fugge durante un controllo, fermato in stazione: in casa 12 grammi di cocaina e 4 mila euro

Da tempo gli agenti del Nucleo Operativo della polizia locale di Vigevano osservavano i suoi movimenti. Ieri (domenica), intorno alle 19, hanno visto due persone uscire dall'abitazione dell'uomo in zona corso Pavia – un marocchino, classe '89, già arrestato per spaccio – e andare poi via in auto. Intuendo che potessero essere due "clienti", una pattuglia del Radiomobile ha predisposto un posto di controllo al ponte della Giacchetta, fermandoli poco dopo: avevano 5 grammi di cocaina, droga che hanno ammesso di aver acquistato poco prima a casa del 30enne. Quest'ultimo era nel frattempo uscito di casa, dirigendosi verso il centro città. Un'altra pattuglia del Radiomobile lo ha bloccato in piazza Sant'Ambrogio, e condotto a casa per procedere con una perquisizione domiciliare. Il 30enne ha chiesto di chiamare il proprio avvocato e, mentre gli agenti erano al telefono con il legale, l'uomo si è dato alla fuga a piedi, dirigendosi verso la stazione ferroviaria. All'inseguimento hanno partecipato anche gli agenti della polizia di Stato e della polizia stradale: il 30enne è stato bloccato mentre cercava di scavalcare una recinzione in stazione. Un agente del Nucleo Operativo, mentre lo fermava, ha riportato delle ferite da abrasioni a un braccio. Gli agenti hanno quindi effettuato una perquisizione congiunta nella sua casa: qui sono stati trovati 12 grammi di cocaina, 4 mila euro in contanti e un bilancino di precisione, oltre a due telefoni. Il 30enne marocchino è stato denunciato, a piede libero, per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.