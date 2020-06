Vigevano, con l'auto contro un mezzo in sosta: all'ospedale due anziani

Un uomo di 83 anni ed una donna di 64 anni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 11 in corso Genova. L'auto sulla quale viaggiavano è andata ad urtare un altro veicolo che era regolarmente in sosta a lato della carreggiata. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia. I due anziani sono stati trasportati in codice giallo al Pronto soccorso da una ambulanza della Croce Azzurra. Il traffico lungo corso Genova ha subìto un forte rallentamento.