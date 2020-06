Covid-19, in Lombardia 12 decessi: è uno dei dati più bassi dall'inizio della pandemia

Sono 318 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, un riscontro che porta il totale complessivo a 233.515. I deceduti sono 55, per un totale di 33.530, mentre i guariti, 160.092, sono 1.737 più di ieri. Calano ancora i degenti (5.916, -183) e i ricoverati in terapia intensiva (408, -16).

In Lombardia i nuovi casi sono 187 (per un totale di 189.205) e i decessi sono 12, uno dei dati più bassi dall’inizio dell’epidemia, che portano il totale a 16.143. I tamponi effettuati sono stati 8.676 mentre i guariti sono 781