Tenta il sorpasso, urta un’auto che esce di strada e poi fugge: identificato

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio (martedì) intorno alle 17,45, tra le frazioni Belcreda e Sforzesca, coinvolgendo due auto che procedevano in direzione Vigevano. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, sembrerebbe che la Dacia avesse tentato una manovra di sorpasso, ma sia stata costretta a rientrare per il sopraggiungere di altri veicoli dal senso di marcia opposto. A causa della manovra, però, avrebbe urtato la Chevrolet Kalos che voleva sorpassare. La Chevrolet è stata scaraventata fuori strada dopo aver compiuto una rotazione di 180 gradi; il 62enne alla guida è stato poi soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale civile di Vigevano, dove è arrivato in codice verde. Il conducente della Dacia, anziché fermarsi, ha proseguito. Subito sono scattate le indagini degli agenti della polizia locale i quali, grazie alle immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale, sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità della persona alla guida dell’auto che non si è fermata: si tratta di un 69enne residente a Vigevano, che ora è indagato per omissione di soccorso.