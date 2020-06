Utilizzano le carte di credito delle compagne per acquisti e prelievi

Uniti "in ricchezza e povertà". Tanto da utilizzare di nascosto le carte elettroniche delle compagne per effettuare acquisiti e prelievi. Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri per indebito utilizzo di carte di credito. A Zeme nei guai è finito un uomo di 45 anni che, aiutando la compagna ad effettuare acquisti online, si è impadronito delle credenziali della sua carta di credito con le quali, nell'arco di sei mesi, ha effettuato acquisti per un importo complessivo di 3 mila euro. A Zinasco invece ad essere denunciato è stato un quarantunenne: in questo caso l'uomo era riuscito ad impossessarsi del codice Pin del Bancomat della compagna con il quale aveva effettuato prelievi per un ammontare di 1.600 euro.