Covid-19, in Lombardia 237 nuovi casi e 29 decessi

Sono 237 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore: il numero complessivo dei positivi sale così a 89.442. Sale il numero dei decessi, 29 contro i 12 di ieri, per un totale di 16.172 mentre si conferma il trend in calo dei ricoveri ospedalieri (2.995, -26) e dei degenti in terapia intesiva (131, -35). I guariti cono invece 53.046 (+239). I tamponi effettuati sono stati 11.355 contro gli 8.676 di ieri per un totale di 777.477: il rapporto tra tamponi effettuati e positivi è del 2,1%. La provincia con il maggior numero di casi resta Milano (23.176, +37), seguita da Brescia (14.861, +51) e Bergamo (13.465, +77)