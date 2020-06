Vigevano, revocato l'affidamento in prova: finisce in carcere

Sconterà nel carcere dei Piccolini una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione per rapina, furto aggravato ed evasione, reati commessi a Milano tra il 2016 ed il 2017, J.E.H., 32 anni, marocchino domiciliato a Vigevano, arrestato dai carabinieri. L'Ufficio di Sorveglianza di Milano aveva emesso a fine maggio un provvedimento nei suoi confronti di revoca del beneficio dell'affidamento in prova ad una comunità di Mariano di Noviglio (Milano), a seguito dei ripetuti comportamenti inadeguati e contrari alle regole assunti dall'uomo che, dopo l'adempimento degli atti burocratici, è stato accompagnato in carcere.