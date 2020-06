Basta con questo governo: flash mob del centro destra a Pavia

Sull'onda della manifestazione avvenuta a Roma, dove il centrodestra è tornato in piazza a manifestare, anche a Pavia si sono radunati i maggiori esponenti di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per manifestare pacificamente l'esigenza di un'alternativa all'attuale governo. Tutti con la mascherina, nel rispetto delle regole ma con la voglia di tornare a far sentire la propria voce. Tra i presenti, l'onorevole pavese Alessandro Cattaneo, Forza Italia, già sindaco di Pavia, il deputato lomellino della Lega Marco Maggioni, l'onorevole Elena Lucchini (Lega) e il consigliere regionale ed ex senatore del Carroccio, Roberto Mura.