In motorino senza patente e assicurazione: scatta una maxi-sanzione

È stato fermato da una pattuglia del Radiomobile della polizia locale martedì, mentre era in sella al suo scooter. Il 29enne, però, non aveva conseguito la patente di guida e il mezzo non era assicurato. Per lui è scattata una maxi-sanzione, che sfiora i 6 mila euro. La polizia locale aveva predisposto un controllo mirato in via della Costa, angolo via Carrobbio, dopo che la scorsa settimana in quella zona si era verificato un alterco tra un gruppo di giovani e il personale del Comando di via San Giacomo. Il motorino, di proprietà della madre del 29enne, è stato posto sotto sequestro; nei confronti della donna è scattata anche una sanzione per incauto affidamento del veicolo.