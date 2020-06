Vigevano: scontro auto-moto sul cavalcavia

L'incidente è avvenuto intorno alle 10,30 di oggi (venerdì) sul cavalcavia di viale Leopardi, a Vigevano. Lo scontro, sulla cui dinamica sono ancora in corso gli accertamenti da parte della polizia locale, ha coinvolto una Ford Fiesta e una moto Yamaha. Ferito, ma non in modo grave, il 16enne che viaggiava sulla moto; è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Azzurra e trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano. Sul posto è arrivata anche una squadra di vigili del fuoco, che ha partecipato alle operazioni di soccorso.