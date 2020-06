In Lombardia 402 nuovi casi, in provincia di Pavia 22

Sono 402 i nuovi casi di Covid-19 rilevati in Regione, il 2,1% in rapporto ai tamponi giornalieri processati. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 22. Dall'inizio della pandemia i positivi sono stati 89928 (attualmente positivi 19853). Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva, che attualmente sono 120 (-5), mentre aumentano leggermente i ricoveri negli altri reparti: 2960 (+6). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 21, ieri (giovedì) erano 29.