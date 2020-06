Mortara, il "mago" dei furti di mezzi arrestato a Cremona

Furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. E' l'accusa con la quale i carabinieri di Cremona, guidati dal maggiore Rocco Papaleo, hanno arrestato ieri I.R., 40 anni, pluripregiudicato residente a Mortara. Con lui è finito in manette D.M., 50 anni, di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza). I due sono stati sorpresi dai militari mentre stavano percorrendo la tangenziale di Cremona, uno al volante di un autocarro rubato e l'altro alla guida di una Ford Fiesta che faceva da staffetta. Non fermandosi all'alt hanno provocato l'inseguimento che si è esaurito a Pralboino (Brescia) dove il camion è finito contro un guard-rail ed il conducente ha tentato la fuga lungo l'argine del fiume Mella dove è stato bloccato mentre stava tentando di salire a bordo di un'auto condotta da un complice. L'altro fuggitivo ha invece abbandonato la Fiesta nel parcheggio di un bar di Minzano (Brescia) ed è stato rintracciato mentre a piedi percorreva la pista ciclabile di Pralboino. Nella circostanza si opponeva ai carabinieri con calci e spinte. I.R., che abita in Lomellina, è considerato un vero "mago" della sottrazione dei mezzi e spesso viene chiamato per "lavori" fuori zona. Con sè aveva 1.500 euro, con tutta evidenza il suo compenso per l'azione criminosa. Sull'autocarro, recuperato e già restituito al proprietario, erano state applicate targhe provento di un furto messo a segno nel Piacentino. Il terzo complice, un ventunenne di Fiorenzuola d'Arda, è stato denunciato per favoreggiamento personale.