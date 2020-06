Vigevano, il capitano della nazionale di pallamano in visita alla media Besozzi

Il 28 maggio era stato protagonista di un incontro in streaming con oltre 100 alunni della media Besozzi. Oggi (venerdì) Andrea Carlo Parisini, capitano della nazionale di pallamano che vive e gioca in Francia, è potuto tornare a Vigevano per una visita nella sua ex scuola media. «Parisini – racconta il dirigente dell'istituto comprensivo di via Anna Botto Pietro Chierichetti – ha ricordato gli anni alla scuola Besozzi, ringraziando il prof. Vecchione che l'ha introdotto al gioco della pallamano, gli episodi e i momenti passati a scuola che gli sono serviti nel suo futuro di uomo e sportivo. Ha donato una maglia firmata e una cartolina con francobollo prodotto nel 50° anniversario della Federazione Italiana Giuoco Handball, recante un'immagine tratta da un'azione di gioco dello stesso Parisini. La scuola ha contraccambiato, donando una maglietta della scuola Besozzi dedicata al campione».