Coronavirus: in Lombardia 142 nuovi casi, 11 in provincia di Pavia

Sono 142 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Lombardia (in totale 90070), l’1,04% in rapporto ai tamponi giornalieri processati (cioè 13696, in totale 813972). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 11 (totale 5404). Scende il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, 110 (-10) e dei ricoverati negli altri reparti: 2840 (-120). Ieri i decessi in Regione sono stati 27, da quando è iniziata la pandemia 16249.