Vigevano, botte in piazza San Francesco: 22enne finisce in ospedale

I militari della Stazione di Vigevano sono intervenuti poco prima delle 2 di sabato, in seguito a un litigio degenerato avvenuto in piazza San Francesco, a Vigevano. Qui un 22enne è rimasto ferito dopo uno scontro fisico. Il giovane è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano da un’ambulanza della Croce Rossa. Avrebbe riportato un trauma cranico minore, giudicato guaribile in 9 giorni. Spetterà al giovane decidere se procedere, o meno, con una querela di parte.