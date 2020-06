Negozi appena aperti dopo l'emergenza Covid-19 e davanti alle vetrine di cicli in città, parecchie persone interessate al mondo delle due ruote. Forse incentivati dal buono mobilità (bonus) per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, che dovrà scattare dai prossimi mesi. Lo abbiamo chiesto a Elena Arrigoni (cicli) di via Madonna Sette Dolori e a Valentina Mairani (cicli) di via San Giovannni.