In Regione 21 decessi per coronavirus, 125 i nuovi casi

Sono 125 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Regione nelle ultime 24 ore, l’1,6% in rapporto ai tamponi processati giornalmente. In provincia di Pavia sono stati registrati 12 nuovi casi. Continua a diminuire il numero di ricoverati in terapia intensiva, che sono attualmente 107 (-3); negli altri reparti sono attualmente ricoverati 2801 pazienti (-39). I decessi ieri sono stati 21; in Lombardia, dall’inizio della pandemia, sono stati 16270.