MiMoAl: sbagliato vietare il trasporto delle bici sui convogli Trenord

Di seguito il comunicato di MiMoAl, l'associazione dei pendolari della linea Milano-Mortara-Alessandria. Contro la decisione di Trenord, è stata promossa anche una petizione sulla piattaforma on-line Change.org: https://www.change.org/p/trenord-no-alla-sospensione-del-trasporto-delle-bici-sui-treni-trenord?fbclid=IwAR1kjRVodCvbQqS0fc4D3gMEThENzuUYUuTdg4knEJfqd5a1Be9a1NL2Qgc

«Trenord ha deciso di sospendere il servizio biciclette, come potete leggere nel comunicato stampa STOP ALLE BICI A BORDO TRENO: TROPPI “ASSALTI” PREGIUDICANO LA SICUREZZA. La sintesi dell’articolo è che la sicurezza sui treni è compromessa quotidianamente e Trenord, ammettendo la propria incapacità a gestire questa emergenza nell’emergenza, ha deciso per un drastico “No Bici a bordo”. No Bici=> no Emergenza, almeno questo è quello che pensa la dirigenza responsabile del provvedimento, perché con una lettera firmata da diverse sigle sindacali del personale viaggiante o “Front Line”, questa decisione potrebbe rendere l’emergenza ancora più acuta e rendere i viaggi in treno un vero e proprio calvario di ritardi e chiamate alle autorità giudiziarie.

Da pendolari con esperienza decennale, sappiamo bene che questa decisione è come gettare benzina sul fuoco. Mentre il mondo va verso una mobilità più sostenibile, vengono predisposti “Bonus Bici”, piste ciclabili, Trenord va nella direzione diametralmente opposta. Con carrozze vecchie, i vivalto, che sono i treni più nuovi hanno almeno 15 anni, con una composizione non allineata alle esigenze dell’utenza.

Il problema dell’utenza è complesso, l’utenza che utilizza la bici è spinta da diverse scelte. Alcuni utilizzano una bici per scelta salutistica, altri per ridurre il numero di mezzi da utilizzare nel viaggio casa-lavoro, chi usa la bici come mezzo di lavoro e infine chi utilizza la bici come mezzo per viaggi turistici o spirituali. Il problema grosso deriva dalle persone che lavorano per aziende di consegna. Questi schiavi (pagati 3€ a consegna) rientrano in massa con i treni della tarda sera.

Basta viaggiare su un treno della sera tarda con il popolo dei “Bikers” per rendersi conto della situazione.

Questi lavoratori scendono in moltissimi tra Parona Lomellina e Mortara.

Durante il viaggio il passaggio tra le carrozze è parzialmente o totalmente ostruito, rendendo difficoltoso il passaggio tra uno scompartimento e l’altro, spesso anche la discesa dal treno diventa problematica. Non dimentichiamo che i “Bikers” sono per la maggior parte dei lavoratori sfruttati.

In conclusione, si ha il timore che questo divieto di portare le bici a bordo treno porterà a moltissimi disagi e tensioni tra i pendolari. Ancora una volta Trenord non perde l’occasione per mostrare il suo sguardo miope al futuro ed alle esigenze reali dell’utenza».