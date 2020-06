Violenta grandinata a Gambolò lunedì pomeriggio

Diverse strade di Gambolò oggi pomeriggio (lunedì) si sono ricoperte del bianco dei chicchi di grandine. Non sono mancate le criticità legate agli allagamenti, come conferma il vicesindaco Antonello Galiani: «Alcuni residenti di via Sforzesca – afferma il vicesindaco – mi hanno contattato, segnalandomi una serie di problematiche causate dalle abbondanti precipitazioni. Purtroppo, tocca constatare che la prima tratta di via Sforzesca sia ancora interessata da simili criticità, nonostante i tecnici avessero assicurato all'amministrazione che gli interventi eseguiti lo scorso anno sulla seconda tratta sarebbero stati risolutivi. Ora vogliamo vederci chiaro, nelle prossime ore contatteremo Pavia Acque. Al contrario, alcuni residenti di via Isella, strada in passato sempre problematica dove sono stati effettuati da poco gli interventi sulle fognature, mi hanno confermato che oggi non si sono verificati allagamenti».