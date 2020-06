Cerano, comportamento sospetto: sono invitate a lasciare il territorio comunale

Hanno tentato di entrare in casa un uomo residente a Cerano (Novara) con una scusa. Lui però non si è fatto sorprendere è ha chiesto l'intervento della polizia locale. E' accaduto questa mattina. Le due donne, una trentatreenne ed una trentacinquenne, entrambe di etnia sinti, residenti a Vigevano e con diversi precedenti alle spalle, erano a bordo di una Lancia Y. Addosso e all'interno dell'auto, a seguito di una perquisizione effettuata con la collaborazione dei carabinieri, non è stato trovato materiale da scasso o refurtiva. Le due donne sono state invitate a lasciare il territorio comunale e il numero di targa della loro auto è stato inserito nella “black-list” del sistema di controllo dei varchi di accesso al paese.