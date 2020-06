Covid-19, i colpi di coda del virus: nessun nuovo caso in 7 regioni

Non ci sono nuovi casi di Covid-19 in 7 regioni e in 11 non si registrano decessi. Sono i dati di oggi della pandemia che vede i numeri in costante calo. I nuovi casi sono 280 (194 in Lombardia dove i deceduti sono 32) mentre i morti sono 65. I dimessi sono 747 mentre i ricoverati sono 4.729 (-135) dei quali 283 (-4) in terapia intensiva. La provincia lombarda con più casi resta Milano (23.437), seguita da Brescia (15.070) e poi da Bergamo (13.609).