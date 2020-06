Bertucci (Pd): «Mala-movida, servono urgenti controlli notturni»

«Non è il momento di fare spot elettorali ma di dare risposte certe e concrete per risolvere il problema». Il segretario cittadino del Pd, Alessio Bertucci, interviene sul tema della “mala-movida” e la mancanza di adeguati controlli. «Per il terzo weekend consecutivo assistiamo nel nostro centro storico a episodi di violenza che hanno come protagonisti alcuni gruppetti di ragazzi - dice - Il problema della movida incontrollata in centro sta diventando un fenomeno preoccupante, del quale ne fanno le spese i residenti e i commercianti, ma anche chi vuole godersi una passeggiata in tranquillità dopo tante settimane di lockdown e sacrifici. Le pattuglie straordinarie notturne, promesse dal vice sindaco Ceffa, questo weekend non si sono viste e sia venerdì sia sabato in centro ci sono state risse senza che la polizia locale sia intervenuta. Le telecamere sono importanti - aggiunge Bertucci - ma come stiamo vedendo non servono per prevenire i reati e la maleducazione. Forse servirebbe la cultura, ma l’attuale amministrazione comunale non ha saputo far altro che demolire il panorama culturale cittadino, offrendo come unica occasione ricreativa per i giovani la movida: negli anni abbiamo perso il Fateci Spazio, il CircoLab, i parchi cittadini sono stati dati a privati e quelli pubblici mancano di manutenzione, ora stiamo per assistere anche alla rinuncia del gestore del palazzetto dello sport. Non dobbiamo colpevolizzare i nostri ragazzi, la stragrande maggioranza si diverte in maniera sana e ha un grande rispetto della città e delle istituzioni. Quello che sta emergendo in maniera sempre più preoccupante è la totale mancanza di politiche giovanili. L’amministrazione comunale ha ignorato volontariamente quei vigevanesi che saranno il nostro futuro: nei prossimi anni servirà un forte investimento sui giovani fatto dai giovani stessi».

Per il segretario del Pd la sicurezza è un tema pubblico che non può essere demandato ai privati. «I commercianti e i residenti non possono pagare di tasca propria una vigilanza notturna – sottolinea Bertucci - la sicurezza è un tema pubblico e l’amministrazione cittadina, invece che fare spot elettorali, deve dare risposte concrete per risolvere il problema. Per tamponare la situazione servono urgentemente controlli notturni, razionalizzando i turni e predisponendo anche straordinari per gli agenti. Ricordiamo che la pPolizia locale è da tre anni senza comandante e abbiamo richiesto più volte che venga bandito un nuovo concorso per nominare chi deve guidare il comando di via San Giacomo, che nonostante questa mancanza si è dimostrato molto efficace nell’individuare chi aveva danneggiato i dehors della Piazza Ducale».