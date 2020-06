Covid-19: oltre 2 mila guariti in un solo giorno

Restano sostanzialmente stabili i dati dell'epidemia di Covid-19 ancora in atto. In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 283 nuovi casi, 3 in più di ieri mentre i decessi sono passati dai 65 di ieri ai 79 odierni anche se 32 sono stati calcolati oggi ma fanno riferimento ai giorni passati per un totale di 34.043. Il dato diventa così il più basso dal 7 marzo. Non ci sono vittime in 10 regioni mentre i guariti sono 2.062, in netto aumento rispetto ai 747 di ieri. Continua il trend in calo per i ricoveri (4.581, -148) e delle degenze in terapia intensiva (263, -20). In isolamento domiciliare ci sono attualmente 20.028 persone.

In Lombardia, a fronte di 9.848 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono complessivamente 192 che porta il totale a 90.581. I deceduti sono stati 15 per un totale di 16.317 ,mente i guariti sono 1.199 più di ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 96 persone (-11) mentre nei reparti i degenti sono 2.660 (-48).