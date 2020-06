Tenta un sorpasso vietato ed esce di strada: patente ritirata

Entrambi i veicoli stavano procedendo nella stessa direzione di marcia quando, più o meno all'altezza del cimitero della Sforzesca, un suv Bmw X5, con targa di prova, ha tentato di effettuare un sorpasso in un punto non consentito. Durante la manovra, però, ha toccato l'altro veicolo, perdendo il controllo e finendo fuori strada nel campo. È successo questa mattina (martedì), intorno alle 11,20 sulla provinciale 206. Il conducente dell'altro veicolo, una Bmw Serie 1, non si è fermato immediatamente perché l'uomo del suv è uscito dall'auto, fortunatamente senza riportare ferite, ma urlando in modo minaccioso. Spaventato, ha proseguito per alcune centinaia di metri, fermandosi al primo distributore di carburante lungo la strada, ma allertando comunque subito i soccorsi. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti del Nucleo Operativo della polizia locale, attendendo l'arrivo dei colleghi di pattuglia, che poi si sono occupati dei rilievi di legge. Il conducente del suv è stato sanzionato per aver effettuato un sorpasso in prossimità di un'intersezione e per non aver commisurato la velocità; nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente e la decurtazione di 15 punti.