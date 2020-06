Covid-19, i numeri sono ancora in calo

Sono 202 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 282 di ieri, che portano il totale a 235.763 persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 71 (ieri erano stati 79) per complessive 34.114 vittime. Continuano a scendere i numeri dei degenti in ospedale, oggi 4.320 (-261), dei quali 249 (-14) in terapia intensiva. I guariti sono 1.293 per un totale di 169.939.

Numeri in calo anche in Lombardia dove i nuovi casi sono 99 (erano 192 ieri). I deceduti sono 32 per un totale di 16.349 persone. Scendono i ricoverati (2.565, -95) mentre in terapia intensiva ci sono oggi 98 persone (+2). I guariti sono 507 più di ieri per un totale di 56.474. I tamponi effettuati sono stati 9.305 con un rapporto sui positivi che passa dall'1,9% di ieri all'1,1% di oggi.