Milano-Mortara, tornano i problemi di sovraffollamento

Un treno del pomeriggio cancellato dalla programmazione, un altro soppresso. Il risultato è stato il primo convoglio disponibile che ha dovuto ricevere i viaggiatori di tre treni con l'immaginabile problema di sovraffollamento. E' accaduto ieri sulla linea ferroviaria Milano-Mortara. «Eravamo già a bordo del treno delle 17.42 – racconta una pendolare – quando abbiamo capito che non sarebbe partito e, senza ricevere alcuna comunicazione, ci siamo spostati su quello in partenza alle 18.08 che, essendo partito effettivamente alle 18.25, ha raccolto anche i viaggiatori del successivo 18.42. Ovviamente abbiamo viaggiato in condizioni impossibili, senza alcun distanziamento né sicurezza». Un problema analogo si è registrato anche stamattina, con il treno per Milano delle 7.38 ad un solo piano anziché due e stesse difficoltà. «In un momento come questo – conclude la pendolare – nel quale per evitare assembramenti i treni dovrebbero essere più numerosi, Trenord opera in direzione esattamente contraria. Ho presentato un reclamo, aspetto di capire se e cosa mi risponderanno».