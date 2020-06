Garlasco, minacce alla madre per estorcerle denaro: arrestato

Da almeno nove anni minacciava e percuoteva l'anziana madre, 72 anni, per costringerla a dargli il denaro per acquistare alcol e droga. I carabinieri di Garlasco hanno tratto in arresto ieri C.G., pregiudicato di 42 anni, dando esecuzione ad un ordine di custodia cautelare in carcere firmato dal Gip di Pavia. La donna aveva denunciato lo scorso aprile il figlio per maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata. L'uomo è stato condotto in carcere a Pavia.