Mortara, domiciliari revocati: finisce in carcere

L'Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Pavia gli ha revocato il beneficio degli arresti domiciliari che stava scontando a Rosasco. Così i carabinieri di Candia hanno tratto in arresto C.M., 55 anni, pregiudicato residente in città. L'uomo deve scontare una condanna residua a 6 mesi di reclusione per i reati di evasione, furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.