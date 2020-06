Vigevano, la droga era nascosta nel manubrio: spacciatore in manette

I carabinieri di Vigevano hanno arrestato nel pomeriggio di ieri K.B., 20 anni, pregiudicato vigevanese. Dovrà rispondere di spaccio. I militari lo hanno notato ieri pomeriggio mentre stava scambiando qualcosa con un giovane in via Roma. Mentre il cliente è rimasto sul posto, tentando di liberarsi della droga, il pusher si è divincolato dai militari e ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo circa un chilometro di rincorsa a piedi. Lo spacciatore aveva con sè 64 euro in contanti e, nascosti nel manubrio della bicicletta, 5 grammi di marijuana. Al cliente, un libero professionista di 34 anni residente in città, aveva invece ceduto un grammo di hashish. L'uomo sarà segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Il pusher sarà invece processato per direttissima.