Vigevano, la rapina fallisce: diciottenne denunciato

Si era avvicinato ad un insegnante di 26 anni che, con alcuni amici, si trovava in un parchetto di viale Montegrappa. Aveva impugnato un coltello e con quello gli aveva intimato di consegnargli il cellulare. L'inattesa reazione della sua vittima lo aveva però sorpreso costringendolo alla fuga. Il rapinatore, diciottenne residente a Pavia e con pregiudizi di polizia, a quel punto è fuggito ma è stato bloccato poco dopo dai carabinieri nel cortile di una abitazione non lontana. A quel punto il giovane è stato denunciato per tentata rapina.