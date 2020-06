A Castello d'Agogna hotspot gratuiti per cittadini e turisti

Castello d'Agogna è tra i 2500 Comuni italiani che hanno aderito al progetto "Piazza WiFi Italia" del Ministero dello Sviluppo Economico, che permette l'installazione di hotspot gratuiti per cittadini e turisti. Da stasera (giovedì) il wi-fi sarà disponibile in piazza Vittorio Emanuele, piazza Dante e nel parcheggio antistante il centro sportivo N.Corbella. «L’installazione della rete wifi nelle piazze è un altra promessa mantenuta del programma elettorale per cui, esattamente due anni fa, abbiamo ottenuto la fiducia dei cittadini – dichiara il sindaco Williamo Grivel – Per problemi tecnici non è stato possibile ampliare l’area wifi presso il parco giochi di via Milano, ma siamo riusciti comunque a garantire una copertura nelle altre due aree con il maggior numero di utenti: il centro storico e il centro sportivo Corbella, fulcro dell’aggregazione giovanile in paese». Per collegarsi, basterà scaricare l’app "wifi.italia", disponibile sia sul Google Play Store sia sull’App Store, e registrarsi.

Per ulteriori info: https://wifi.italia.it/it/scarica-l-app.html