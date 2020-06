Sono 252 i nuovi casi di Covid-19 (dall'inizio della pandemia 90932) accertati in Regione nelle ultime 24 ore, il 1,9% in rapporto ai tamponi giornalieri processati. In provincia di Pavia si sono registrati 4 nuovi pazienti positivi al coronavirus. Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva sono 97 (-1), negli altri reparti 2488 (-77). I decessi ieri sono stati 25, dall'inizio dalla pandemia 16374.