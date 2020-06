Garlasco: in fuga dopo aver rubato capi di abbigliamento: due arresti

Ieri sera (giovedì), i carabinieri della Stazione di Garlasco hanno inseguito e arrestato due persone con l'accusa di furto aggravato in concorso. Entrambi sono sinti, disoccupati e con diversi precedenti: lui nato a Nizza Monferrato, lei a Lodi, 35 anni, residenti nel campo nomadi di piazzale Europa a Pavia. Sono accusati di aver rubato capi di abbigliamento, del valore di circa 500 euro, dal negozio "Lazzaroni" di via Leonardo da Vinci, fuggendo poi a bordo di una Fiat Uno. Il proprietario del negozio ha subito allertato le forze dell'ordine e, nel giro di pochi istanti, una pattuglia, che si trovava nelle vicinanze impegnata in un servizio perlustrativo per il controllo del territorio, si è messa a inseguire a distanza i due malviventi, bloccandoli poi nel comune di Villanova d'Ardenghi. Oltre ai capi d'abbigliamento rubati, durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato un profumo Chanel e due videogiochi PS4, probabilmente provento di altri furti. Hanno inoltre scoperto che la borsa della 35enne era schermata con carta stagnola per eludere il controllo del dispositivo antitaccheggio e che, durante il furto e l'inseguimento, i due erano assistiti da un minore di 17 anni, incensurato, denunciato in stato di libertà per aver partecipato al furto; la presenza del minore è stata valutata come circostanza aggravante per la posizione dei due 35enni, i quali sono stati trattenuti in camera di sicurezza nella caserma di Vigevano in attesa della direttissima. Sono stati condannati a 1 anno e 6 mesi di reclusione, che sconteranno ai domiciliari, e al pagamento di 300 euro di multa.