Vigevano, incidente in corso Novara: ferito giovane ciclista

Il sinistro è avvenuto questa mattina (giovedì), intorno alle 8,15, in corso Novara, all'incrocio con via Davalos. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, sembra che l'auto provenisse da via D'Avalos per immettersi in via Valle San Martino quando è avvenuto l'impatto con la bici, in sella alla quale viaggiava un 25enne. Il giovane è stato soccorso e trasportato su un'ambulanza della Croce Rossa in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge.