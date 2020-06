Dorno, biglietto offensivo in consiglio: seduta sospesa, si annuncia esposto

Seduta sospesa, la minoranza che abbandona l’aula e il sindaco pronto a presentare un esposto. È successo questa sera (venerdì) a Dorno, dove era stato convocato il consiglio comunale alle ore 21, poi rinviato a data da destinarsi. A raccontare quanto successo è lo stesso gruppo di opposizione “Voi con Noi per Dorno” con un post su Facebook: «All'arrivo in sala consigliare, un esponente dell'opposizione ha trovato all'interno della cartella personale, posizionata sul tavolo del consiglio in corrispondenza del proprio posto, la foto che viene qui pubblicata (il biglietto offensivo, ndr.) – riferiscono dall'opposizione – Riteniamo che il fatto sia gravemente lesivo verso il consiglio comunale e a quanto esso rappresenta. È la prima volta che un fatto del genere accade nella storia di questo Comune. Considerando che la sala consigliare è certamente luogo sottoposto a controllo degli accessi (e non solo per l'attuale emergenza sanitaria), è plausibile che tale vergognoso messaggio sia stato deposto da una persona che può averne libero accesso? Chiediamo che il sindaco si faccia carico di identificare, senza indugio alcuno, il responsabile di tale ignobile atto e voglia prendere ogni provvedimento rivolto a reintegrare pienamente l'onorabilità della istituzione da lui presieduta». La maggioranza consiliare, attraverso un comunicato, parla di «increscioso episodio», esprimendo «vicinanza e solidarietà al consigliere di minoranza direttamente interessato, deplorando l’accaduto e dissociandosi fermamente da esso». Viene poi annunciato che domani il sindaco Francesco Perotti si recherà in caserma dai carabinieri per presentare un esposto.