Era ai domiciliari, ma viene sorpreso mentre tenta un furto: finisce in carcere

Doveva scontare una pena ai domiciliari nel campo nomadi alla periferia di Vigevano, ma il 12 maggio era stato sorpreso mentre si introduceva all'interno di una cascina di strada Tre Colombaie per compiere un furto. Il colpo non era andato a segno solo perché il malvivente era stato sorpreso da un fornitore, che lo aveva visto appena oltre il cancello d'ingresso, aperto dopo aver rimosso la catena di chiusura. In seguito a quell'episodio, i carabinieri avevano presentato una richiesta di aggravamento della misura cautelare. Ieri (giovedì) i militari della Stazione di Vigevano hanno rintracciato e arrestato il 39enne sinti, nullafacente, con diversi precedenti, dando esecuzione all’ordinanza di revoca emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Pavia della misura di detenzione domiciliare. Il 39enne deve ancora espiare una condanna residua di un anno e un mese, quale cumulo di pena per i reati di evasione e di tentato furto, che ora sconterà all'interno della casa di reclusione di Vigevano.