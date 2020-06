In Lombardia 272 nuovi positivi, in provincia di Pavia 23

Sono 272 i nuovi casi accertati di Covid-19 in Regione, l’1,8 % in rapporto ai tamponi giornalieri processati. In provincia di Pavia sono 23. «Fra i casi positivi di oggi – dichiara l’assessore al Welfare, Giulio Gallera – 42 sono riferiti a tamponi eseguiti dopo i test sierologici e 21 riscontrati in alcune Rsa. Regione Lombardia ha effettuato ad oggi 264.024 prelievi ematici a 161.695 cittadini e 102.329 operatori. Gli esiti di questi test sierologici hanno evidenziato uno stato di positività per 41.250 (il 25,6%) cittadini e 13.402 (12,6%) operatori. In questi casi viene effettuato il tampone. Poco meno del 10% dei cittadini positivi al test lo è anche al tampone. Per gli operatori, la positività è confermata nell’1% dei casi». Rimane stabile rispetto a ieri il dato sul numero di pazienti in terapia intensiva, cioè 97, mentre calano ancora i ricoveri negli altri reparti: 2357 (-131). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 31, dall’inizio della pandemia in Lombardia 16405.