Vigevano, aggressione in corso Cavour: 40enne finisce in ospedale

Nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 18,45, sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri in seguito a un evento violento in corso Cavour angolo via Madonna Sette Dolori, a Vigevano. Una persona, un uomo di 40 anni, è stato soccorso e portato con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano in codice verde; le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. I militari dell'Arma si stanno occupando di ricostruire l’accaduto.