Vigevano, intervento dei vigili del fuoco in via Stoppani

I vigili del fuoco di Vigevano sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi (venerdì), intorno alle 14, per un incendio che si è sviluppato all'interno di una abitazione privata, in una camera da letto, di via Stoppani, nella zona di corso Milano. Dai primi riscontri, sembrerebbe che il problema sia stato causato da un cortocircuito. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco si sono concluse poco dopo.