Operazione "Fiori dell'Est". Spaccio, rapine ed estorsioni: 42 indagati

La polizia di Stato di Asti – in collaborazione con le Squadre Mobili di Torino, Alessandria, Cuneo, Vercelli, Novara, Verbania, Biella, Aosta, Genova e Pavia e con gli agenti del reparto prevenzione crimine di Torino e sei unità cinofile – ha eseguito 24 misure cautelari nell'ambito dell'operazione denominata "Fiori dell'Est", con il coinvolgimento di 130 poliziotti. Sono 42 gli indagati per spaccio di sostanze stupefacenti, rapine, estorsioni e lesioni personali. Il Gip del Tribunale di Asti ha emesso 24 misure cautelari; 13 persone sono state arrestate con ordinanza di custodia cautelare in carcere, 4 ai domiciliari. Diverse le auto di grossa cilindrata e gli immobili posti sotto sequestro.