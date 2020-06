Vigevano, la polizia locale sventa una maxi-rissa in pieno centro

E' stata una notte di super-lavoro quella appena trascorsa per la polizia locale di Vigevano, impegnata in un servizio preventivo nella zona della movida. Gli agenti del comando di via San Giacomo hanno sventato intorno alle 22 una maxi-rissa che si stava per scatenare in via Rocca Vecchia. Due gruppi di una quindicina di persone ciascuno, tra le quali alcuni di coloro che avevano partecipato ai vandalismi in piazza Ducale, si erano dati "appuntamento" per regolare i conti. Gli agenti sono intervenuti prima e hanno evitato il peggio. Nel corso dei controlli sono stati sanzionati due negozi etnici che vendevano bevande alcoliche fredde: pagheranno 400 euro di multa. Un'altra discussione è stata sedata a notte fonda. I servizi proseguiranno anche questa sera.