Covid-19, i numeri scendono ancora

Sono 210 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore in calo rispetto ai 272 di iei. Calano anche i decessi, che sono stati 23 e che portano il totale a 16.428. Scendono anche i ricoveri ospedalieri (2.252, -105) e i degenti in terapia intensiva (96, -1). I guariti sono 426 più ieri per un totale di 58.201. Il rapporto fra tamponi effettuati e numero di riscontri positivi (9.474 quelli delle ultime 24 ore per un totale di 883.305) sale al 2,2%. A Vigevano i casi totali sono 553, a Mortara 169, a Garlasco 115.

In Italia i nuovi contagi sono 346, il totale sale a 236.651 ed il numero dei deceduti è di 78 (34.301). I guariti in un solo giorno sono stati 1.780 in tutto 174.865. In 10 regioni non si contano decessi mentre in 7 non si registrano nuovi casi. I ricoverati sono scesi sotto quota 4 mila.