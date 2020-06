Vigevano, commozione davanti alla clinica "Beato Matteo" per il minuto di silenzio in memoria delle vittime del Covid-19

L' Associazione di volontariato "Angeli colorati", ha fissato il suo appuntamento questa mattina alle ore 8,30, davanti all'istituto clinico "Beato Matteo", per dedicare un flash mob a medici, personale sanitario e osservare un minuto di silenzio per le vittime del Covid-19. Presenti anche i Testimoni del volontariato 2019, con la presenza del presidente del Coordinamento Volontariato di Vigevano, Rossella Buratti e del sindaco Andrea Sala. Per poi proseguire fino al Santuario della Madonna della Bozzola. Ne abbiamo approfittato per sentire le loro emozioni. Ai nostri microfoni la presidente dell'associazione Daniela Periccioli e del direttore sanitario dottor Pietro Gallotti.